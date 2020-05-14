وزارة العمل تعتزم تدقيق قاعدة بيانات المستفيدين من شبكة الحماية

2020/05/14 | 18:32 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الخميس، عزم وزارته تدقيق قاعدة البيانات للمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية.

وقال الركابي في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واع" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك تجاوزات على شبكة الحماية الاجتماعية"، مبينا أن "البيان السنوي سيتضمن هذه الأعداد التي يتم حجبها بالنتيجة حتى تذهب الى مستحقين من شريحة الفقراء من المجتمع العراقي".

وأضاف أن "وزارة العمل لديها خطة متكاملة تشمل جميع مرافقها ودوائرها وهيئاتها التي هي على تواصل مع الشرائح الهشة والضعيفة والفقيرة"، مشيرا الى أن "هناك دعما كبيرا من الحكومة ومن رئيس الوزراء ومن الوزارات الأخرى الساندة لوزارة العمل من أجل تقدم ما عليها من التزامات اتجاه مواطنيها".

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