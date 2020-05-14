تحذير من مدير صحة الكرخ بشأن انتشار كورونا في الأيام المقبلة

2020/05/14 | 18:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد حذر مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، اليوم الخميس، عدم السيطرة على انتشار كورونا في الأيام المقبلة.وقال الحجامي بحسب بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، انه”وجه المواطنين بضرورة الالتزام في المنازل لغرض السيطرة على تفشي مرض فيروس كورونا”، لافتا الى انه “جاء ذلك خلال اجتماع حضره في محافظة بغداد وبحضور المحافظ ونائبه ومدير […]

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