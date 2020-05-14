الدوري الالماني ينطلق السبت المقبل والسماح بإجراء 5 تبديلات

2020/05/14 | 18:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم في بيان، اليوم الخميس، أنها سمحت للأندية بإجراء خمسة تبديلات في المباراة الواحدة بدلا من الثلاثة المعتادة حتى نهاية الموسم.وأجرى مجلس الاتحاد الدولي "الفيفا" هذا التغيير في اللوائح الشهر الحالي، لكنه ترك لكل بطولة محلية حرية تنفيذ هذا الإجراء.وسيكون الدوري الألماني، الذي سيعود يوم السبت المقبل، أول بطولة كبرى تستخدم هذا التعديل.وأكدت الرابطة أيضا أنه سيكون هناك هبوط في أول درجتين للدوري بشرط اكتمال الموسم، الذي سيمتد إلى ما بعد 30 حزيران إذا لزم الأمر.

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