وزیر الصحة العراقي: يجب التعايش مع كورونا والتعامل معه بواقعية

2020/05/14 | 18:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزیر الصحة العراقي حسن التميمي انه يجب التعايش مع فيروس كورونا والتعامل معه بواقعية حيث أنهقد يحتاج سنوات للسيطرة عليه....

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