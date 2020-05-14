جريح من «الجيش السوري» يطلق صرخة عبر فيسبوك… «حتى ترتاحوا منا قوصونا»

2020/05/14 | 18:39 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق جندي من «الجيش السوري» مناشدات غاضبة عبر صفحته الشخصية في «فيسبوك» للحكومة السوريّة، وذلك بسبب قرارات الحكومة المتعلقة بإهمال شؤون جرحى الجيش.وناشد الجندي “بشير يوسف هارون” الذي اشتهر بصوره مع الرئيس السوري، الحكومة…

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