"بلاد عدوة".. الجزائر تستدعي سفير المغرب بعد فيديو قنصل المملكة

2020/05/14 | 18:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، مقطع فيديو للقنصل المغربي في مدينة وهران الجزائرية قالوا إنه وصف فيه البلد الذي يستضيفه بـ"البلاد العدوة".وأثار الفيديو عاصفة غضب بين الجزائريين ومطالبات بطرد القنصل من البلاد، رغم نفي الأخير لتوجيه أي عبارات مسيئة.

ويظهر القنصل أحرضان بوطاهر في المقطع المصور الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، محاطا بمجموعة من الرعايا المغاربة الذين نظموا وقفة أمام مقر القنصلية للمطالبة بإعادتهم إلى بلادهم.

ويسمع القنصل وهو يتحدث إلى هؤلاء ويقول لهم إن إعادتهم إلى المملكة ستتم في أسرع وقت ممكن وسيتم إبلاغهم فردا فردا بالتاريخ.

ثم يدعوهم إلى تفريق تجمعهم ويقول "أولا حنا في بلاد أخرى وراكم عارفين شنو كاين" أي "نحن في دولة غير بلدنا.



وأنتم تعرفون الوضع".

ولا يمكن سماع ما قيل بعد ذلك بسبب تحدث عدد من الأشخاص في آن واحد.

ثم يتحدث أحد المغاربة ويقترح أن تفرض السلطات المغربية على العائدين حجرا صحيا محكما بحيث يقيمون في فنادق لـ14 يوما ويمنعون منعا كليا من مغادرتها قبل ذلك.

وبعدها يجدد القنصل دعوة المغاربة إلى الانصراف، ويقول إن مكتبه مفتوح لكل من يطرقه، ثم يذكرهم "راكم عارفين شنو كاين.



حنا في بلاد عدوة" أي "أنتم تعرفون الوضع.



نحن في بلاد عدوة".

#متداول#الجزائر#المغربقنصل #المغربي بوهران يصف الجزائر بعدوة ! في دقيقة 1:31 للإشارة هذو عالقين مغاربة بوهران خرج ليهم القنصل أرجوامن وزارة خارجية أن تحقق في فيديو pic.twitter.com/9quYWt8ykQ— 🏠موسطاش🏠 (@DzMedoo) May 13, 2020

الفيديو انتشر مثل النار في الهشيم، وأثار غضب الكثير من الجزائريين على تويتر طالبوا بطرد المسؤول والحصول على اعتذار من الجار الغربي.

وقال مغرد جزائري "أعتقد أن الشعب المغربي الشقيق لا يتحمل حماقة قنصله العام بوهران لما بدر منه من تصريح لا يليق بدولتين جارتين شقيقتين مثل المغرب والجزائر مهما وصلت حدة الاختلاف بينهما. كما نطلب أيضأ من السلطات المغربية إظهار حسن النوايا بإبعاد القنصل العام و تقديم إعتذار رسمي ".

أعتقد أن الشعب #المغربي الشقيق لا يتحمل حماقة قنصله العام ؛ بوهران لما بدر منه من تصريح لا يليق بدولتين جارتين شقيقتين مثل #المغرب و #الجزائر مهما وصلت حدة الاختلاف بينهما.



كما نطلب أيضأ من #السلطات_المغربية إظهار حسن النوايا بإبعاد #القنصل_العام و تقديم إعتذار رسمي لأن— Bania Abdelmalek (@BaniaAbdelmale1) May 13, 2020

لكن مغردا آخر كان أشد حدة في رده، إذ كتب "ليس تصرفا طائشا من شخص القنصل، بل هو الكلام المخزني اتجاه الجزائر. في هذه القضية، وجب عدم السكوت: طرد القنصل المغربي، غلق القنصلية المغربية بوهران، استدعاء وزير الخارجية للسفير المغربي".

ليس تصرفا طائشا من شخص القنصل، بل هو الكلام المخزني اتجاه الجزائر.في هذه القضية، وجب عدم السكوت:#طرد_القنصل_المغربي #غلق_القنصلية_المغربية_بوهران #استدعاء_وزير_الخارجية للسفير المغربيوربما بعد الفطور سأسهب في الموضوع— 🇩🇿 الأستـ كريم ــاذ 🇩🇿 (@oustad_karim20) May 13, 2020

وكتب آخر "القنصل المغربي أراد تخفيف مشكلة المغاربة القاطنين بوهران الراغبين بالعودة إلى بلدهم بتشييج مشاعرهم حول أنهم في دولة عدوة المعنى أنكم في دولة غير باقي الدول وعليكم الصبر والتحمل!!".

القنصل المغربي أراد تخفيف مشكلة المغاربة القاطنين بوهران الراغبين بالعودة الى بلدهم بتشييج مشاعرهم حول انهم في دولة عدوة المعنى انكم في دولة غير باقي الدول وعليكم الصبر والتحمل!! #طرد_القنصل_المغربي— Re My PhD student (@ReMy32057233) May 13, 2020

وعن "الأزمة" قالت مغردة من أب مغربي وأم جزائرية "موقف صعب المغرب بلد بابا والجزائر بلد الام..



حلمي ان نعيش بسلام بدون فتنة..



بدون مشاكل..



الحكام يتقاتلون والشعوب ضحية لسياسة همجية..



حسبي الله ونعم الوكيل فيهم قسموا قلوبنا بلا رحمة..



يا رب احمي الشعب المغربي و الجزائري والشرفاء من فتن السياسيين".

موقف صعب المغرب بلد بابا و الجزائر بلد الام ..



حلمي ان نعيش بسلام بدون فتنة ..



بدون مشاكل ..



الحكام يتقاتلون و الشعوب ضحية لسياسة همجية ..



حسبي الله و النعم الوكيل فيهم قسموا قلوبنا بلا رحمة ..



يا رب احمي الشعب المغربي و الجزائري و الشرفاء من فتن السياسيين#طرد_القنصل_المغربي— ̿f̿є̿я̿ɪ̿є̿ℓ ,،💕💕 فہٰريٰالہٰ ،⁦🇲🇦⁩⁦🇩🇿⁩ (@feriel_1939) May 13, 2020

موقع "اليوم 24" أفاد بأن القنصل المغربي نفى التلفظ بوصف مسيء إلى الجزائر، واعتبر أن الفيديو المنشور "مفبرك".

وأضاف الموقع أن بوطاهر أكد في اتصال هاتفي معه أن "المشاهد في الفيديو التي تبين اجتماعه بعدد من المغاربة أمام مقر القنصلية، كلها وقائع صحيحة، إلا أن الصوت مفبرك".

وقال وفق الموقع إنه "لم يصف بشكل مطلق الجزائر بأنها دولة عدوة بخلاف ما أظهره التسجيل" المصور.

لكن مغردين رفضوا تصديق ذلك، وقالوا إن الفيديو يؤكد كل شيء.

....القنصل المغربي ينفي نفيا قاطعيا بأن يكون قد أساء ل #الجزائر لكن مادام الدليل المادي متوفر...برايي يتم مواجهته به والطلب منه حزم حقائبه دون رجعة....!— Ali.bouakraz (@ABouakraz) May 13, 2020

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