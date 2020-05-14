العراق يسجل 111 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة 70 منها في بغداد

2020/05/14 | 18:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….اعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق.وذكر بيان للوزارة وتلقته ( المستقلة) اليوم الخميس انه تم فحص (٣٩٣٣) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم.وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٤٠٥٧٣).واضافت انها سجلت مختبرات وزارة […]

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