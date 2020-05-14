نائب: إجماع نيابي على رفض فؤاد حسين لتولي الخارجية

2020/05/14 | 18:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشف النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الخميس، عن وجود إجماع سياسي على رفض تولي فؤاد حسين حقيبة الخارجية ضمن حكومة مصطفى الكاظمي.وقال الفتلاوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “ترشيح حسين للخارجية تسبب بتأخير انعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي أكثر من خمسة ساعات”، لافتا إلى إن “جميع المفاوضات السياسية مع […]

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