لليوم الثاني على التوالي إصابات كورونا تتخطى حاجز الـ100 في العراق وبغداد تسجّل 70 حالة

2020/05/14 | 18:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، الموقف الوبائي لإصابات كورونا في العراق.الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق تم فحص (٣٩٣٣) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم.وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٤٠٥٧٣).سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة […]

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