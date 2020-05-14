شفاء 4 مصابين بكورونا بينهم ثلاث أطفال في بابل


شفاء 4 مصابين بكورونا بينهم ثلاث أطفال في بابل
2020/05/14 | 18:43 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد..

أعلنت دائرة صحة بابل، الخميس، شفاء اربعة حالات من فيروس كورونا بينهم ثلاثة أطفال.

وقالت الدائرة، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “ثلاث اطفال مصابين بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء من منطقة الشيجيرية”.

وأضافت، أن “رجل من مدينة المسيب تماثل للشفاء كذلك”، مبينة أنه “سيتم اخراج المتشافين باقرب وقت”.

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