شفاء 4 مصابين بكورونا بينهم ثلاث أطفال في بابل

2020/05/14 | 18:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت دائرة صحة بابل، الخميس، شفاء اربعة حالات من فيروس كورونا بينهم ثلاثة أطفال.وقالت الدائرة، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “ثلاث اطفال مصابين بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء من منطقة الشيجيرية”.وأضافت، أن “رجل من مدينة المسيب تماثل للشفاء كذلك”، مبينة أنه “سيتم اخراج المتشافين باقرب وقت”.انتهى25ش

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