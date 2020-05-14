2020/05/14 | 18:43 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد..
أعلنت دائرة صحة بابل، الخميس، شفاء اربعة حالات من فيروس كورونا بينهم ثلاثة أطفال.
وقالت الدائرة، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “ثلاث اطفال مصابين بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء من منطقة الشيجيرية”.
وأضافت، أن “رجل من مدينة المسيب تماثل للشفاء كذلك”، مبينة أنه “سيتم اخراج المتشافين باقرب وقت”.
انتهى25ش
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شفاء 4 مصابين بكورونا بينهم ثلاث أطفال في بابل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلنت دائرة صحة بابل، الخميس، شفاء اربعة حالات من فيروس كورونا بينهم ثلاثة أطفال.
وقالت الدائرة، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “ثلاث اطفال مصابين بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء من منطقة الشيجيرية”.
وأضافت، أن “رجل من مدينة المسيب تماثل للشفاء كذلك”، مبينة أنه “سيتم اخراج المتشافين باقرب وقت”.
انتهى25ش
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شفاء 4 مصابين بكورونا بينهم ثلاث أطفال في بابل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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