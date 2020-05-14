2020/05/14 | 18:47 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن أوقفت وزارة النفط البطاقة الذكية لكثير من السيارات المستحقة للدعم، طلبت الوزارة أوراقاً جديدة لإعادة تفعيل تلك البطاقة.وذكرت شركة محروقات التابعة لوزارة #النفط، في بيان نشرته وكالة (سانا) أن «إعادة تفعيل #البطاقة…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد إيقاف بطاقة البنزين الذكية… شروط جديدة لتفعيلها) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد إيقاف بطاقة البنزين الذكية… شروط جديدة لتفعيلها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).