111 إصابة جديدة بكورونا،،”أزمة أمتلاء المستشفيات والفنادق” تتفاقم مع وصول “الراقدون” الى ألف مريض

2020/05/14 | 18:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، عن آخر حصيلة محلية لمرضى وباء كورونا المستجد في البلاد.وقال بيان أطلعت عليه “يس عراق”، تم فحص (٣٩٣٣) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، حيث يكون بذلك المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٤٠٥٧٣)”.وسجلت مختبرات وزارة […]

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