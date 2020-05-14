الكاظمي يتلقى دعوة لزيارة موسكو ويدعو بوتين الى بغداد

2020/05/14 | 18:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظميالسفير الروسي في بغداد، مكسيم ماكسيموف، ونقل السفيرالروسي تهنئة خطية من رئيس الجمهورية الاتحادية الروسيةفلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، والتيتضمنت الدعوة للكاظمي لزيارة موسكو وتأكيد دعم العراقفي مجلس الأمن.من جانبه شكر الكاظمي الرئيس الروسي ورئيس الوزراء علىرسائلهم، مؤكدا اعتزاز العراق بالعلاقة الوثيقة مع روسياوتطلعه الى تعزيزها […]

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