أزمة صحة نفسية عالمية تلوح في الأفق بفعل كورونا

2020/05/14 | 18:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حذر خبراء الصحة في منظمة الأمم المتحدة، اليوم الخميس، من أزمة صحة نفسية تلوح في الأفق بفعل جائحة كورونا.ووفقا لوكالة “رويترز”، رجحت مديرة إدارة الصحة العقلية في المنظمة ديفورا كيستل، خلال عرض تقرير وتقديم خط استرشادي للأمم المتحدة بشأن كوفيد-19 والصحة العقلية، زيادة عدد الأمراض النفسية وشدتها، داعية الحكومات وضع هذا الأمر […]

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