111 إصابة جديدة بكورونا في العراق خلال 24 ساعة

2020/05/14 | 18:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية يوم الخميس تسجيل ١١١ إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموام البلاد خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، إن الإصابات الجديدة توزعت: بغداد/ الرصافة: ٥٧، بغداد/ الكرخ: ٧، مدينة الطب: ٦، البصرة: ٣٣، واسط: ١، ميسان: ٥، نينوى: ١، السليمانية: ١.

وأشارت إلى تعافي ٦٢ حالة، وكما يلي: بغداد/ الرصافة: ١٥، بغداد / الكرخ: ١٠، مدينة الطب: ٨، البصرة: ١٤، كربلاء: ٤، كركوك: ٣، المثنى: ٦، ذي قار: ٢.

وأضافت الوزارة أنها لم تسجل أية وفيات جديدة، فيما بلغ مجموع الإصابات ٣١٤٣، ومجموع الوفيات ١١٥، ومجموع حالات الشفاء ٢٠٢٨، والراقدين الكلي ١٠٠٠.

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