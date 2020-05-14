السفير الكندي: الرؤية الإصلاحية لحكومة الكاظمي ستكون فاعلة في تجاوز تحديات العراق

2020/05/14 | 18:48 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يستقبل السفير الكندي في بغداد

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