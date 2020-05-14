الكاظمي يوجه دعوة الى الرئيس الروسي لزيارة بغداد

2020/05/14 | 18:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس (14 آيار 2020)، دعوة الى الرئيس الروسي لزيارة بغداد.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، إن الاخير "استقبل السفير الروسي في بغداد، مكسيم ماكسيموف، ونقل السفير الروسي تهنئة خطية من رئيس الجمهورية الاتحادية الروسية فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، والتي تضمنت الدعوة للسيد الكاظمي لزيارة موسكو وتأكيد دعم العراق في مجلس الأمن".

من جانبه شكر الكاظمي، وفقا للبيان، "الرئيس الروسي ورئيس الوزراء على رسائلهم"، مؤكدا "اعتزاز العراق بالعلاقة الوثيقة مع روسيا وتطلعه الى تعزيزها قي المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية".

وقدم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، دعوة الى "الرئيس الروسي لزيارة بغداد".

وقال رئيس مجلس الوزراء إنه "سيكون سعيدا بزيارة موسكو، وان العراق يعوّل على الدور الروسي من اجل تحقيق الهدوء في المنطقة وتسهيل عمل الشركات الروسية في مجال النفط والغاز والكهرباء وتفعيل اللجان المشتركة بين البلدين".

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