الصحة العراقية تعلن تسجيل 111 اصابة جديدة بفيروس كورونا في 6 محافظات

2020/05/14 | 18:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 111 اصابة جديدة بفيروس كورونا في 6 محافظات، ليرتفع العدد الكلي للاصابات المسجلة في عموم البلاد إلى 3143 حالة.

وذكرت الصحة، في بيان الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد، إن "كوادر الصحة فحصت 3933 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 140573".

وأضاف البيان، أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (111) إصابة في العراق موزعة، في بغداد/ الرصافة: 57، بغداد/ الكرخ: 7، مدينة الطب: 6، محافظة البصرة: 33، واسط: 1، ميسان: 5، نينوى: 1، السليمانية: 1".

وتابع، أن "حالات الشفاء المسجلة اليوم 62، في بغداد/ الرصافة: 15، بغداد / الكرخ: 10، مدينة الطب: 8، البصرة: 14، كربلاء: 4، كركوك: 3، المثنى: 6، ذي قار: 2، دون تسجيل وفيات لهذا اليوم".

ومع الموقف الوبائي لليوم الخميس، بلغ مجموع الإصابات 3143، ومجموع الوفيات: 115، مجموع حالات الشفاء: 2028، والراقدين الكلي: 1000".

بغداد اليوم - ميسان

أعلنت دائرة صحة محافظة ميسان، الخميس، تسجيل 5 اصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان، إنها "سجلت خمس اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في مركز محافظة ميسان (حي 15 شعبان وحي النداء)، جميعهم &n

بغداد اليوم-الديوانية

نشرت دائرة صحة محافظة الديوانية، الخميس، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في المحافظة لليوم.

وجاء في الموقف الذي نشرته الدائرة، أن "الفرق الصحية، مازالت تتابع الحالات الصحية المشتبه بها".

وأوضحت أنها لم تسجل

بغداد اليوم - النجف

أجاب المرجع الديني، علي السيستاني، الخميس (14 أيار 2020) على استفتاء بخصوص أقرب الاحتمالات في تعيين ليلة القدر.

وأورد مكتب السيستاني في النجف، سؤالا موجها الى المرجع، نصه: "ما هو نظر السيد في تعيين ليالي القد

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