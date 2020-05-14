عودة ديمبيلي.. صداع جديد في رأس برشلونة

2020/05/14 | 18:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن نادي برشلونة عودة نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي بعد غياب طويل بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل ثلاثة أشهر.وكان ديمبيلي قد تعرض لإصابة بتمزق في أوتار العضلة ذات الرأسين بالفخذ الأيمن في فبراير الماضي، مما أدى إلى خضوعه لعملية جراحية في فنلندا.ومنذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، عاد ديمبيلي إلى […]

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