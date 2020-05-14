الداخلية : انهاء مهام مدير الجنسية والجوازات وتكليف ”جندي“ بدلا عنه

2020/05/14 | 18:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أنهت وزارة الداخلية مهام اللواء نشأت الخفاجي من مديرية الجنسية والجوازات.وقال مصدر مطلع لل( المستقلة)… اليوم الخميس ، بأن “وزير الداخليةعثمان الغانمي أصدر أمرا بإنهاء مهام اللواء نشأت الخفاجيمن مديرية الجنسية والجوازات“.واضاف ، أن “الغانمي كلف اللواء رياض جندي بدلامن الخفاجي“.وشغل اللواء رياض جندي في اخر مهامه مديرية شؤونالاحوال المدنية.( النهاية)

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