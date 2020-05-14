نائب يحمل الحلبوسي التهرب من مسؤولية انعقاد جلسات البرلمان

2020/05/14 | 18:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… حمل النائب عن تحالف سائرون صادق السليطي، الخميس، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مسؤولية التهرب من انعقاد جلسات البرلمان في ظل الظرف الراهنة، فيما طالب بانعقاد جلسات البرلمان بشكل سريع لمناقشة مشروع الموازنة الاتحادية والدوائر الانتخابية.وقال السليطي في تصريح لـ / المعلومة /، إن “الوضع الصحي والاقتصادي الذي يعصف بالبلاد بحاجة إلى […]

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