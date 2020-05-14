استقالة المدير العام لمنظمة التجارة العالمية

2020/05/14 | 19:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو أنه سيترك منصبه في 31 آب المقبل لأسباب شخصية.

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