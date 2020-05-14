حكومة الكاظمي تبلغ الامم المتحدة بانها ستعمل لوضع الحُلُول وحصر السلاح بيد الدولة

2020/05/14 | 19:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….وصف مندوب جمهوريّة العراق الدائم لدى الأمم المتحدة الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي بأنها “حُكُومة مُواجَهة أزمات”، مؤكدا أنها ستعمل لوضع الحُلُول وحصر السلاح بيد الدولة ومنع تحويل أرض العراق إلى ساحة للصراعات الدولية.وقالت وزارة الخارجية في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم الخميس إن مندوب جمهوريّة العراق الدائم لدى الأمم […]

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