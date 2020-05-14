وزارة الصحة تسجل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 62 مصاباً في العراق

2020/05/14 | 19:01 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الخميس،عن الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا المستجد في العراق، مشيرة الى تسجيل 111 اصابة جديدة بالفيروس و62 حالة شفاء.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى ، إنه “تم فحص (٣٩٣٣) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في

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