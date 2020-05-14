2020/05/14 | 19:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، حرصه على التعاون مع كندا في مجال تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يؤكد حرصه التعاون مع كندا بمجال تنويع مصادر الدخل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يؤكد حرصه التعاون مع كندا بمجال تنويع مصادر الدخل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).