الشابندر: القضاء معني بإصدار قوانين لإدانة ظاهرة تشويه الحقائق وتزوير الوثائق

2020/05/14 | 19:04 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى النائب السابق والسياسي عزت الشابندر، الخميس، أن القضاء معني بإصدار قوانين لإدانة ظاهرة تشويه الحقائق وتزوير الوثائق.

وقال الشابندر في تغريدة له على تويتر، "بقيَ القليلُ كي تتعفّن رؤوس و أكوام القُمامة التي تختفي وراء أسراب الذبّاب الإلكتروني القذر لتشويه الحقائق و تزوير الوثائق".وأضاف، أن "القضاء العراقي العادل معنيٌّ بإصدار ما يلزم من قوانين لإدانة و تجريم هذه الظاهرة التي أسّسَ لها جبناء و فاسدون و عَمِلَ بها مرتزقةٌ ضالّون".





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