7 شركات تضغط على مؤشر البورصة في الجلسة الختامية

2020/05/14 | 19:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اختمت البورصة تداولات الاسبوع، الخميس، على خسائر بعدما إنخفض مؤشرها بمقدار0.1%.

جرى خلال الجلسة الختامية تداول 336,6 مليون سهم بقيمة 349,4 مليون دينار.

وضغطت على المؤشر 7 شركات خاسرة تقدمها أسهم مصرف الموصل بـ 7.14% واسهم آسياسيل للاتصالات بـ3.59%.

وأرتفعت أسهم 8 شركات تقدمها أسهم فنادق المنصور بـ8.26% وأسهم المنتجات الزراعية بـ5.82%.

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