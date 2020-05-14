2020/05/14 | 19:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. نائب يقدم مقترحا لتحويل شط العرب الى مناطق سياحية دون تكلفة مالية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/14 | 19:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. نائب يقدم مقترحا لتحويل شط العرب الى مناطق سياحية دون تكلفة مالية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. نائب يقدم مقترحا لتحويل شط العرب الى مناطق سياحية دون تكلفة مالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).