ترامب: عصر العولمة انتهى

2020/05/14 | 19:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أن تفشي فيروس كورونا المستجد أظهر أن عصر العولمة قد انتهى، لافتاً إلى أنه لن يعيد التفاوض مجددا بشأن الاتفاق التجاري مع الصين.وطالب بفتح المدارس، وأبدى استغرابه من تحذيرات تجاه مخاطر فتح الاقتصاد، لافتاً إلى أنه تفاجأ من التصريحات التي أدلى بها مدير المعهد القومي للحساسية […]

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