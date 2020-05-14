الحكيم ووزير الدفع يؤكدان ضرورة بناء الجيش العراقي والاهتمام بالعقيدة العسكرية

2020/05/14 | 19:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم مع وزير الدفاع جمعة عناد التحديات التي تواجه حكومة الكاظمي على كافة المستويات.

وشدد الجانبان على ضرورة استكمال عملية بناء الجيش العراقي والاهتمام بالعقيدة العسكرية المبنية على دعم المسار الديمقراطي والحفاظ على وحدة العراق والدفاع عنه امام كل التحديات، مع الدعوة الى تطوير اسلحة الجيش والارتقاء بها وادامة زخم التدريب والتطوير ومكافحة الفساد واهمية وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

وأكد السيد الحكيم أهمية التنسيق بين المؤسسة العسكرية العراقية وباقي صنوف الاجهزة الامنية في قواطع العمليات، وتطوير الجهد الاستخباري لتحقيق الضربات الاستباقية لأوكار الإرهاب وخلاياه النائمة.

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