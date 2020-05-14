2020/05/14 | 19:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةعقد رؤساء أركان دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الخميس، أول اجتماع لهم في بيئة افتراضية عبر خط آمن، في ظل ازمة كورونا.وترأس الاجتماع رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، المارشال ستيورات بيتش، وفي مقدمة كلمته، أشار إلى أن "الاجتماع الحالي، يعد أول اجتماع يعقد لرؤساء أركان دول الحلف في بيئة افتراضية بتاريخ الناتو".وأوضح أن "فيروس كورونا، والعراق، وأفغانستان، في مقدمة جدول أعمال الاجتماع الـ183 الحالي لرؤساء الأركان".ولفت بيتش، إلى أن "حلف الناتو يواصل تنفيذ مهمة الدفاع والردع الأساسية دون أي تغييرات، إلى جانب استمرار عمليات انتشاره في أفغانستان وكوسوفو".وقال "علينا الحفاظ على موقفنا حيال الدفاع، كما أنه يجب ألا ننسى أن خصومنا يمكنهم محاولة استغلال الوضع في ظل فيروس كورونا".وشدد بيتش، على أن "فيروس كورونا سيكون له تأثيرات على المدى الطويل على العالم برمته بما فيه حلف الناتو".وتابع أن "الحلف بدوره يساهم في مكافحة الفيروس، عبر دعم أكثر من 4 آلاف طبيب عسكري للجهود المدنية في احتواء الفيروس".يشار إلى أن رؤساء أركان دول حلف الناتو يعقدون 3 اجتماعات سنويا، بينها اجتماعان في بروكسل، وثالث بضيافة إحدى الدول الأعضاء.وخلال هذه الاجتماعات، يتناقش رؤساء الأركان، حول التحديات الأمنية العالمية، وعمليات ومهمات الناتو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اوضاع العراق في مقدمة اعماله.. أول اجتماع افتراضي لرؤساء أركان دول الناتو) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اوضاع العراق في مقدمة اعماله.. أول اجتماع افتراضي لرؤساء أركان دول الناتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).