بالوثيقة.. نائب عن البصرة يقدم مشروعاً لاستثمار شط العرب وساحل الفاو

2020/05/14 | 19:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداقترح النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي، اليوم الخميس، استثمار كورنيش شط العرب وساحل الفاو، كمشروع سياحي، مشيراً إلى أن المشروع من يكلف خزينة الدولة.وقال الخزعلي في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "كورنيش شط العرب يمكن تحويله إلى مشروع سياحي من دون تكاليف مالية وعلى الحكومة الاتحادية والمحلية دراسة مقترحاتنا لتحويل شط العرب والجزر التي فيه وساحل الفاو إلى مناطق سياحية ومتنفس لأهل البصرة".وأضاف أن "البصرة تتمتع بوجود جزر طبيعية في شط العرب وساحل الفاو المطل على الخليج وضفتيّ شط العرب خاصة ومن خلال متابعتنا لشاطئ شط العرب والذي يعتبر الأطول في العراق حيث يبلغ 40 كم، يمكن استثماره ليكون متنفساً لأهالي البصرة".

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