الازمة النيابية: خطة لإرجاع الحظر الشامل والاصابات الاخيرة سابقة خطيرة

2020/05/14 | 19:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… اعلنت خلية الازمة النيابية، الخميس، عن خطة لإرجاع الحظر الشامل في عموم العراق مع فرض اجراءات اكثر تشديدا، فيما وصفت معدل الاصابات بالسابقة الخطيرة.وقال عضو اللجنة حسن خلاطي لـ/المعلومة/ ان “اللجنة النيابية بتواصل مستمر مع وزارة الصحة لمتابعة الموقف الوبائي في عموم العراق والبصرة وبغداد خصوصا”.واضاف ان “هناك عدة خطط وضعت وتم […]

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