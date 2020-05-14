الرئاسة الامريكية تستعين بطبيب عربي لإنتاج لقاح ضد كورونا

2020/05/14 | 19:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أشارت تقارير إعلامية أمريكية الى رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تعيين الخبير المغربي في الصناعات الدوائية، منصف السلاوي، رئيسا للفريق الطبي الذي سيتولى الإشراف على بحث لقاح لكورونا.فبحسب تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلا عن مسؤولين في الإدارة الامريكية فإن السلاوي سيكون ضمن الفريق المخصص لإنتاج لقاح ضد كورونا، رفقة […]

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