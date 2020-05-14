كوردستان تطلب عون امريكا والمجتمع الدولي لمواجهة الازمة المالية

2020/05/14 | 19:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، الخميس، اميركا والمجتمع الدولي بتقديم الدعم للإقليم والعراق في مواجهة الازمة المالية.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع القنصل الاميركي في اربيل ستيفن فيغن

وبحسب بيان لحكومة الاقليم فان بارزاني سلط الضوء على الاوضاع المالية الصعبة التي يمر بها الاقليم مشيرا الى وجود خطة لدى الحكومة لمواجهة هذه الازمة من خلال تقليل النفقات وزيادة الواردات.

وبخصوص العلاقة مع بغداد اكد رئيس الحكومة على استمرار المباحثات باتجاه معالجة المشاكل على اساس الدستور وبشكل يوضح حقوق وواجبات الطرفين

الطرفان تطابقت رؤاهما حول تقوية العلاقات والاهتمام بالاستثمارات الاميريكية في اقليم كوردستان

كما طلب رئيس حكومة الاقليم من اميركا والمجتمع الدولي بدعم اقليم كوردستان والعراق في مواجهة الازمة المالية

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