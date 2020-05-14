ترامب يعين مستشارا عربياً مسلماً لقيادة جهود إنتاج لقاح كورونا

2020/05/14 | 19:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

عيّن الرئيس الأميركي دونالد ترامب العالم المغربي منصف محمد مستشارًا رفيعًا لقيادة جهود حكومة الولايات المتحدة لتطوير لقاح فعّال ضد الفيروس، وفقا لما ذكر مسؤولان في البيت الأبيض.

والسلاوي هو باحث مغربي في الصناعات الدوائية يقيم في أميركا، وكان رئيسا سابقا لقسم اللقاحات في شركة "غلاكسو سميث كلاين".

وسيعمل الخبير المغربي في علم المناعة، وفق المصادر الأميركية، مستشارا رئيسيا للعملية وسيتولى الجنرال الأميركي غوستاف بيرنا منصب رئيس العمليات.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذا التعيين يأتي ضمن ما يسمى عملية لتسريع جهود تطوير اللقاح من قبل الولايات المتحدة.وذكرت مصادر لوكالة رويترز أن السلاوي، سيعمل برفقة الجراح العام في الولايات المتحدة غوستاف بيرنا، وسيشرف على جهود تطوير اللقاح واختباره وإنتاجه في فترة زمنية قصيرة لمكافحة الجائحة التي طالت العالم.

وكان السلاوي، أكد في وقت سابق أن هناك 800 دراسة سريرية تجرى في العالم، من أجل تحديد كل الخصائص التي تتعلق بفيروس كورونا المستجد والعمل على تطويقه.

وسبق لسلاوي أن قام في وقت سابق مع مجموعة من أساتذة الطب الوبائي، في إيجاد لقاحات متعلقة بمرض نقص المناعة البشرية الإيدز.

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 111 اصابة جديدة بفيروس كورونا في 6 محافظات، ليرتفع العدد الكلي للاصابات المسجلة في عموم البلاد إلى 3143 حالة.

وذكرت الصحة، في بيان الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجل

بغداد اليوم - ميسان

أعلنت دائرة صحة محافظة ميسان، الخميس، تسجيل 5 اصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان، إنها "سجلت خمس اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في مركز محافظة ميسان (حي 15 شعبان وحي النداء)، جميعهم &n

بغداد اليوم-الديوانية

نشرت دائرة صحة محافظة الديوانية، الخميس، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في المحافظة لليوم.

وجاء في الموقف الذي نشرته الدائرة، أن "الفرق الصحية، مازالت تتابع الحالات الصحية المشتبه بها".

وأوضحت أنها لم تسجل

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