الكاظمي يدعو الى ترسيخ التعاون عبر التحالف الثلاثي بين العراق ومصر والادرن

2020/05/14 | 19:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

دعا رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، إلى ترسيخ التعاون عبر التحالف الثلاثي بين العراق ومصر والادرن.

وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن الاخير "استقبل اليوم السفير المصري في بغداد، علاء موسى، ونقل السفير المصري الى السيد الكاظمي رسالة خطية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تضمّنت دعوة للسيد الكاظمي لزيارة مصر، وأن لدى مصر ثقة كبيرة بنجاح الحكومة العراقية، وكذلك الرغبة في تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين".

وقدّم الكاظمي خلال اللقاء "الشكر للسفير المصري على التهنئة"، مؤكدا أن "العراق يتطلع الى ترسيخ التعاون عبر التحالف الثلاثي مع المملكة الأردنية الهاشمية والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الزراعة والكهرباء".

وبحسب البيان، بحث الكاظمي مع السفير المصري "آليات تسهيل عمل الشركات الإسثمارية المصرية في العراق".

بغداد اليوم _ متابعة

رجحت عضو اللجنة المالية النيابية، سهام العقيلي، لجوء حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى موازنة مرحلية شهرية، بسبب تداعيات أزمة هبوط اسعار النفط على البلاد.

وقالت سهام العقيلي، في تصريحات صحفية، إن "ا

بغداد اليوم _ بغداد

قال السفير الكندي في العراق، اولريك شانون، اليوم الخميس، إن الرؤية الإصلاحية لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ستكون فاعلة في تجاوز تحديات العراق.

وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس (14 آيار 2020)، دعوة الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة بغداد.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، إن الاخير "استقبل السفير الروسي في بغداد، مكسيم ماكسيموف، ونقل ال

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