مصدر: اقالة قائد شرطة ذي قار وتعيين بديل عنه

2020/05/14 | 19:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ذي قار

أفاد مصدر امني، الخميس، باقالة قائد شرطة ذي قار وتعيين بديل عنه.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إنه "قائد شرطة ذي قار ناصر الأسدي تمت اقالته من منصبه".

وأضاف، أن "تم تكليف العميد حازم الوائلي بقيادة الشرطة المحافظة".

بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الخميس (14 أيار 2020)، بتحرير فتاة مسيحية مختطفة من أهالي المحافظة في قضاء سامراء التابعة لمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة من استخبارات ومكافحة الارهاب في

بغداد اليوم- الديوانية

نفذ جهاز الأمن الوطني العراقي، الخميس (14 ايار 2020)، حملة اعتقالات واسعة بحق بائعي الأسماك والمتلاعبين بأسعار "الدجاج" والمواد الغذائية في محافظة الديوانية.

وقال مصدر أمني، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "جه

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة، الخميس، ضبط قرابة 1 كغم من المخدرات بحوزة متاجر بالممنوعات في المحافظة.

وذكرت المديرية، في بيان، أنه "من خلال العمل الدؤوب و الجهود الاستثنائية والمتميزة، التي تبذلها مفارز قسم شؤون المخدر

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