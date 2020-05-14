درجال يؤكد صعوبة العمل في ميدان الشباب والرياضة بسبب جائحة كورونا

2020/05/14 | 19:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أكد وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، اليوم الخميس، صعوبة العمل في ميدان الشباب والرياضة، في ظل مخاطر فيروس كورونا المستجد.وذكر المكتب الاعلامي لدرجال، في بيان تلقت وكالة اين نيوز ، نسخة منه، أن "وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال استقبل في مكتبه اليوم سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق علاء موسى".وأضاف البيان، أن "الجانين بحثا خلال اللقاء، آلية تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطوير آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين، والتأكيد على أهمية تنسيق الجهود المشتركة وترسيخ مبدأ التكاتف والتضامن لمكافحة فيروس كورونا المستجد والحدّ من انتشاره".وأكد درجال خلال اللقاء، أن "جائحة كورونا اثرت سلبا على العالم اجمع ومن بين اكثر التجارب صعوبة هي العمل في ميدان الشباب والرياضة في ظل الظرف الحالي، إذ فرض الوباء تعطيل الانشطة والبطولات والتواصل، ولكن في نفس الوقت يجب الا نتوقف ابدا عند هذا الحد والانتظار ريثما تمر الازمة بل يجب ايجاد بدائل مناسبة"، مشددا على ان التقارب بين البلدين الشقيقين العراق ومصر يفرض علينا تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم القديمة واستحداث اخرى مشتركة تؤسس لمرحلة جديدة من تبادل الخبرات والعمل المشترك" .وأضاف: "نحن نعلم ان لمصر تجارب جيدة وناجحة في القطاعين الشبابي والرياضي ومن الممكن الاستفادة منها، لا سيما منتديات الشباب والاندية الاجتماعية المصغرة التي لها مكانة كبيرة وتمول من القطاع الخاص بطريقة ايجابية واستثمار إيجابي للغاية".من جانبه، أكد السفير موسى الذي قدم التهنئة للوزير درجال بمناسبة تسنمه المنصب الجديد حرص مصر على "توطيد العلاقات بين البلدين في المجالات كافة خدمةً للمصالح المشتركة، مبدياً رغبة بلاده في التعاون لمكافحة هذه الجائحة بما يحقق الصحة والسلامة للإنسانية جمعاء والعمل مع العراق بهذا الاتجاه بكل شفافية"، مبينا ان "الجانب الشبابي ستكون له اولوية خاصة بين البلدين الشقيقين ومن الممكن المباشرة بأقرب فرصة ممكنة ومن خلال لجنة مشتركة بصياغة اتفاق عمل متكامل وممنهج".

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