الكاظمي يدعو بوتين لزيارة بغداد

2020/05/14 | 19:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي السفير الروسي في بغداد، مكسيم ماكسيموف.

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