5 معلومات قد لا تعرفها عن مؤسس فيسبوك عن مارك زوكربيرغ

2020/05/14 | 19:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: يحتفل مارك زوكربيرغ اليوم بعيد ميلاده الـ36 عاما، الذي نجح في تأسيس أكبر منصة تواصل اجتماعي في العالم وهي “فيسبوك”.ورغم أن معظم حياة زوكربيرغ معروفة للجميع، بعد عمل أفلام عديدة عن حياته إلا أن الكثير من الأسرار التي قد لا يعرفها الكثيرون عنه لا تزال مخفية.ونشر موقع “تايمز نيوز ناو” […]

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