في ذروة جائحة كورونا،،مدير التجارة العالمية يستقيل “لأسباب شخصية”

2020/05/14 | 19:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو، اليوم الخميس، استقالته من منصبه لأسباب شخصية وعائلية بعد التشاور، ولا علاقة له بوضعه الصحي.وذكر أزيفيدو (62 عاما)، بحسب بيان على موقع المنظمة، تابعته “يس عراق”، “أثناء اجتماع افتراضي بمشاركة جميع أعضائها اليوم الخميس، أنه يترك منصبه في 31 أغسطس/ آب، قبل عام […]

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