عباس صروط: على الحكومة اشراك لجنة الأمن النيابية في اختيار القادة الأمنيين والمفاوضات الأميركية

2020/05/14 | 19:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة طالب عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عباس صروط، اليوم الخميس، الحكومة المركزية باشراك لجنة الامن والدفاع النيابية في اختيار القادة الأمنيين والمفاوضات مع الحكومة العراقية بموضوع الانسحاب الأميركي.وقال صروط في حديث متلفز لقناة “العهد”، إن “هناك أسلحة أميركية في العراق وهي تحتاج الى اتفاقات مع الجانب العراقي عقب الانسحاب الاميركي”.وأردف، […]

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