تاريخ التطورات السياسية والاجتماعية في محافظة (إيلام الفيلية)

2020/05/14 | 19:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.علي رضا اسدي/ تظهر الحفريات الأثرية في محافظة إيلام (إيلام فيلية) أن هذه المنطقة كانت من أقدم الأماكن والمراكز لتجمع البشر الأوائل.هناك العديد من آثار البشر الأوائل بين جبال زاغروس والسفوح والسهول والكهوف في المحافظة، وفي أجزاء مختلفة منها، خاصة في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية، الأدوات والمعدات عن طريق اكتشف علماء الآثار رجلاً من عصر مويستو.خلال الاكتشافات الأثرية ، تم العثور على أدوات حجرية في شكل البناء ، على غرار العينات التي تم الحصول عليها من مواقع سوان الباكستانية واولدوی في شرق أفريقيا.والنتيجة قبل 80000 إلى 100000 سنة.لذلك ، يؤكد البحث وجود البشر من حوالي ثمانين ألف إلى مائة ألف سنة في محافظة إيلام، ويقدر تاريخ حياتهم قبل مائة ألف سنة قبل المسيح.

تم وضع اليد على العديد من الاكتشافات الأثرية من 15000 قبل الميلاد (الألفية الخامسة عشر قبل الميلاد) إلى 750 قبل الميلاد من فترات تاريخية مختلفة في مقاطعة إيلام الحالية، بما في ذلك القطع الأثرية من العصر البرونزي هو العصر الحديدي الأول إلى الثالث (700-78 قبل الميلاد).



والعصر البرونزي المبكر

كان مكان تجمع هؤلاء البشر في العصر التاريخي على طول الأنهار صيمره ، كانجير ، كنجانشام ، إلخ ..



العیلامیون، الكيشيون، لولوبی و جوتي ، وجميعهم ينتمون إلى مجموعة عرقية ، ولغتهم مترابطة.

العيلاميون

واحدة من أولى القبائل التي شكلت حكومة في الأجزاء الجنوبية الغربية من الهضبة الإيرانية؛ كانوا عيلاميين.



وتجدر الإشارة إلى أن إيلام القديم لا يجب أن يتساوى مع إيلام الحالي، لكن إيلام الحالية كانت حالة من إيلام القديمة وأحيانًا تصرف كدولة مستقلة.



كانت هذه الشعوب أكثر تحضرا من سكان إيران الآخرين ، مثل الجوتيین ، لولوبیین ، والكيشيون.



لأن لديهم حكومة ونص ولغة ومساحة شاسعة ورأس مال محدد.

كانت أرض إيلام مأهولة منذ بداية الألفية السابعة قبل الميلاد ودخلت الحقبة التاريخية من النصف الأول من الألفية الثالثة قبل الميلاد.

أرض إيلام القديمة هي واحدة من أربعة أجزاء من العالم القديم.



الأكدية في الشمال ، سوبارو من الشرق ، أمور (العمور) في الغرب وعیلام في الجنوب.



كان إيلام محكومًا فيدراليًا ، وكان لكل ولاية غالبًا حكم ذاتي محلي ، وعندما لم يكن للحكومة المركزية سلطة ، أصبحت هذه الولايات مستقلة ، وعندما أصبحت الحكومة المركزية أكثر قدرة ، كانت جميع الولايات التي تتمتع بالحكم الذاتي تتمتع بالحكم الذاتي.



اليوم ، مقاطعة إيلام ، كإحدى الولايات ، كان إيلام القديم تحت هذا القانون.

يعتبر العديد من المؤرخين وعلماء الآثار أن إيلام هي واحدة من الحضارات السومرية والبابلية ، لأن إيلام لم يتم تقديمه بشكل صحيح وسليم ، والسبب الرئيسي هو أنه لم يتم إدراجه في قائمة فئات الحضارات بسبب تحديده المتأخر.



أدخلته وثائق أعدائه.

بعد إعادة قراءة آلاف النقوش العيلامية ، يقول أحد العلماء إن العيلاميين نادرا ما يقولون أي شيء.



يجب علينا أولا أن نشيد بالعيلاميين ، الذين ذكروا اسم عيلام أكثر من 20 مرة.



طبعا في شكل سامي "عيلام".



على سبيل المثال ، في عام 30 بعد الميلاد ، بين الشهود اليهود لصعود الشعب المسيحي ، كان هناك أيضًا أشخاص من إيلام.



في مجال الأصل ، على الرغم من أن إيلام هو الابن الأول لسام ، فمن الأرجح أن المنطقة الجغرافية كانت تعني ؛ لأن العيلاميين في الحي الشرقي من بلاد ما بين النهرين كانوا لفترة طويلة تحت قيادة قبائل سامي.

كانت إيلام ، الأرض التي تقع فيها محافظة إيلام ، جزءًا من دولة إيلام القديمة ، وفقًا لكثير من الوثائق التاريخية.



نشأت هذه الدولة حوالي ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد واستمرت حياتها الاجتماعية والسياسية حتى عام 639 قبل الميلاد ، عندما انقرضها البطريرك الأشوري بول ، الملك الآشوري ، بوحشية.



تتكون هذه الحضارة من ثلاث مراحل تاريخية:

التاريخ القديم الذي استمر من 2680 إلى 1500 قبل الميلاد ويتضمن ثلاث سلالات من أوان (أفان) ، ربما حول دزفول الحالية ، سلالة شيمش كي (سيماش) ، ربما حول خرم آباد بوزور (خيبر الكبرى) ونائب السال.



يبدو أن الحكام هم الذين انحدروا من سلالة سمشاك.



لا يمكن إعادة بناء تاريخ هذه السلالات إلا بمساعدة وثائق بلاد ما بين النهرين والوثائق الدينية الأصلية ، ولكن لا يمكن الوصول إلى تاريخ ثابت ومدون.

الفترة الكلاسيكية من التاريخ (1100-1300 قبل الميلاد) ، والتي تزامنت مع الحكم الكیشي في بابل ، يهيمن عليها أعظم ملوك تاريخ إيلام ، مثل شوتروك ناخونته (شوقروك ناخون تا) وابنه شیلهَک اینشوشینَک و اونتاش- لپيوشا حكموا.



تم الحصول على العديد من النقوش من هؤلاء الملوك.

تاريخ عيلام الجديد (650-750 قبل الميلاد) تتزامن هذه الفترة المعاصرة مع وصول الآريين إلى نجد وإيران واتصال العيلاميين بالميديين والفرس.



في نهاية المطاف ، انقرضت السلالة من قبل آشوربانيبال، ملك آشور.

يشمل إيلام العصر الحديث خوزستان ولورستان [خايدالدو] ، بوشتكوه /بشتکوه [إيلام] ، ماداكتو [مادكتو] (الواقعة بين دره شهر ورودبار على طول نهر سيمره (صیمره) في إيلام) وجبال بختياري.



هذا يعني أنها كانت محدودة من الغرب إلى دجلة ، من الشرق إلى جزء من بلاد فارس ، من الشمال إلى جبال بختياري ، من الجنوب إلى الخليج الفارسي إلى بوشهر.



وفي أوج عظمتها ، وصلت إلى بابل من الغرب وأصفهان من الشرق ، وتتألف من جزأين جبليين وسهل.



الجزء الأول ، الذي يقع في شمال ولاية إيلام القديمة ، ظل أكثر سلامة وما يسمى بدائيًا بسبب موقعه الجغرافي ، في حين أن السهل ، الذي كان على اتصال دائم مع الدول المتحضرة في ذلك الوقت وكان متاخمًا لها ، كان واحدًا منهم.



أصبحت أهم مركز للحضارات الإيرانية القديمة.

إيلام هي موطن السكان الأصليين قبل الآرية ، الذين يعتبرهم المؤرخون وعلماء الآثار أنهم آسيويين.



مع تشكيل إمبراطورية عيلام القديمة ، كان أحد أهم أجزاء إمبراطورية عيلام مقاطعة إيلام الحالية ، التي كانت جغرافية وجبلية ، تسيطر على أرض بلاد ما بين النهرين ، ودخل الغزاة والغزاة السومريون والأكاديون والآشوريون والبابليون في بعض الأحيان أرض إيلام القديمة من خلال مساراتها المتعرجة، ومن منطقة إيلام اليوم ، والتي كانت تسمى في ذلك الوقت كواحدة من ولايات إيلام تسمى "ورهشي" أو "مرهشة" ، من خلال المشي في وديانها وجبالها إلى الشمال من سهل خوزستان وسوسا.



زاروا مدن إيلام والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية ثالثا ، القتل والنهب لها.

يقول والتر هنتز بهذه الطريقة: "ورهشي" هي على الأرجح المنطقة الجبلية في بوشتكوه/بشتکوه [إيلام اليوم] والأرض المحيطة بكارخه العليا [صیمره/سيمره الحالية] في الجزء الشمالي الغربي من سوسيان.



من أجل الحفاظ على نفسها ، كان لوارشي بالتأكيد علاقات ودية مع حكومة إيلام ، لأن أي هجوم من قبل الطغاة من بلاد ما بين النهرين ضد إيلام سيتجاوز بالضرورة مسار وارسو [شمال شرق ولاية إيلام الحالية].



إن وجود النقش الآشوري لجولجول (گُل گُل) ملكشاهي في الطريق من إيلام إلى ملكشاهي ، وهو أحد بقايا سنحاريب أو آشوربانيبال من الملوك الأشوريين ، يجعل هذه النقطة واضحة للغاية.

يعتقد معظم المؤرخين أن ورهشي [شمال شرق إيلام اليوم] كانت دولة وحكومة مستقلة تمامًا عن عيلام القديم ، وأحيانًا توحد حكومات بلاد ما بين النهرين وأحيانًا توحد عيلام ، وعندما كان الحكام العيلاميون أقوياء ، استكملوا [شرق شمال شرق إيلام اليوم].

الجوتيون و اللولوبيون والكيشيون

بالتزامن مع حضارة إيلام القديمة ، سكنت قبائل جوتي ولولوبي والكیشي أيضًا المناطق الغربية الهضبة الإيرانية وشكلت الحكومات.

كان الجوتي من سكان الجبال التي نزلت شرق الزاب الصغير، عند مصب نهر ديالى العليا ، وعاشوا حول كرمانشاه وكردستان ، التي شكلت حدود إيلام في الشمال.



غزا القوط بابل في زمن نارام سين ، أو حاكم آخر من سلالة الأكادية في بابل ، ولقرن (2230-2120 قبل الميلاد) أطلق عليهم الجوتي أو الجوتي حكموا بابل.

في عام 2220 قبل الميلاد ، غزا الناس إيلام في عهد أحد ملوكهم ، إيليا باكش ، وأنهىوا حكم کوتیک اینشوشینک والسلالة الثانية لآوان.

بعد قرون من التفوق بين رودان [بلاد ما بين النهرين] ، أصبح القوط ضعفاء جدًا وطردوا من المنطقة في نهاية القرن الثاني والعشرين قبل الميلاد وعادوا إلى وطنهم في جبال كردستان وجنوب أذربايجان.



في هذه المنطقة ، لا بد أنهم اشتبكوا مع قبائل لولوبي المتحالفة والقوية ولم يقاوموا الحرب التي تلت ذلك ، والتي أجبرتهم في النهاية على اللجوء إلى شمال وجنوب القوقاز.



تشير المصادر اورارتو إليهم باسم الأثينيون بعد آلاف السنين.

يقول فرانك هال عن أرض الجوتي:

"كان مسقط رأس القوط على الأرجح في الوديان الجبلية في إيران ، جنوب غرب كرمانشاه".

وبناءً على ذلك ، كانت تسوية القوط على الأرجح في المناطق الشمالية والشمالية الغربية من إيلام الحالية.



كانت قبائل لوبيس أيضًا من القبائل الآسيوية التي سكنت وديان جبال زاغروس (من الروافد العليا من ديالى إلى بحيرة أورميا وحتى الشمال والغرب) قبل وصول الآريين إلى الهضبة الإيرانية.



تسبب حكم اللولبيين في مشاكل كبيرة لسومر وأكاد ، واندلعت معارك ضارية بينهما وبين الحكومة البابلية.



اللولوبي ، مثل الجوتي ، بعد تأسيس الآريين وتشكيل الحكومات التي شكلوها في غرب إيران ؛ هلكوا وهلكوا بين الآريين.

كتب يوسف مجيد زادة في كتابه: "أصل هؤلاء المتسلقين - جوتي ولولوبي - أجزاء من أراضي الأكراد ولورز كانت حديثة." تميل سبايسر أكثر إلى الاعتقاد بأن أقدم سكان الجنوب بين الأنهار قبل وصول السومريين في هذه المنطقة كانوا قبائل مجموعة زاغروس العيلامية وأقارب الجوتي والعيلاميين.



نشأ الكيشيون ، مثل الجوتي ولولوبي ، في سفوح جبال زاغروس.



في القرن السادس عشر قبل الميلاد ، احتلوا بابل وجنوب بلاد ما بين النهرين.



المساهمة الكبيرة للكيشيون هي أن تربية الخيول كانت منتشرة على نطاق واسع في بلاد ما بين النهرين ، وسيطرتهم على بابل هي أطول غزو أجنبي معروف في بلاد ما بين النهرين.



استمرت هذه الهيمنة 576 سنة.



حتى غزاها العيلاميون أخيراً عام 1171 قبل الميلاد.



كانت المستوطنة الرئيسية لقبائل كاسي بشكل رئيسي في لورستان والمناطق الجبلية في زاغروس [إلمر الحديث] وضواحيها.

تشير حقيقة أن الكتاب القدماء لبحر قزوين ، وكذلك القوقاز (القفقاز) ، الذي يطلق عليه اسم قزوين ، تشير أيضًا إلى الامتداد الواسع والشهرة الخاصة لقبيلة الكيشية.



حتى ب.



اليونانية هي الاسم اليوناني للصفيح الذي يأتي من أسماء القبائل الكاسانية (الكيشيون).



عاش قزوين في البحر الأبيض المتوسط ​​على ساحل بحر قزوين ، في ألبانيا وأماكن أخرى.



من الصعب الإجابة على سؤال متى ظهرت قبائل قزوين (Caspian) في مناطق مختلفة.



ولكن من غير المرجح أيضًا أن يسبق وجودهم الجوتیین ولولوبيان.

دخل الكيشيون التاريخ في بداية الألفية الثانية قبل الميلاد.



نزلوا من جبال زاغروس إلى بابل وغزا البلاد لأكثر من خمسمائة عام.

مصادر:

اسدی، علیرضا.



فرهنگ تطبیقی گویش کردی ایلامی با زبان ایرانی میانه(پهلوی اشکانی و پهلوی ساسانی) به انضمام تاریخ و زبان استان ایلام قبل از اسلام)، ایلام: انتشارات جوهر حیات، 1390.

اسدی، علیرضا.



با ایلامیان در ایلام (شناخت اقوام، ایلات، طوایف و خاندان های استان ایلام).



ایلام: انتشارات جوهر حیات،۱۳۹۷.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تاريخ التطورات السياسية والاجتماعية في محافظة (إيلام الفيلية)) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تاريخ التطورات السياسية والاجتماعية في محافظة (إيلام الفيلية)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).