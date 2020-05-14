2020/05/14 | 19:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، أن استقرار المنطقة مرهون باستقرار العراق وسوريا.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن الاخير "استقبل السفير السوري في بغداد، السيد سطام جدعان الدندح، الذي قدّم التهنئة الى الكاظمي بمناسبة توليه رئاسة الحكومة، وسلّم السفير السوري الكاظمي رسالة خطية من رئيس الوزراء السوري عماد خميس، أكد فيها تفاؤله بتشكيل الحكومة العراقية والإجراءات والقرارات التي اتخذتها، وأن سوريا تتطلع الى دعم العراق بقيادة الكاظمي، وكذلك تعزيز الأمن والإستقرار، خصوصاالتعاون في مواجهة داعش".

من جهته شكر الكاظمي، رئيس الوزراء السوري على الرسالة وحمّل السفير السوري تحياته الى القيادة السورية.

وأكد الكاظمي أن "إستقرار المنطقة مرهون بإستقرار العراق وسوريا، والعراق حريص على تعافي سوريا، الذي سيصب بدوره في مصلحة العراق، وأن طريق الإستقرار المستدام يكون عبر التكامل مع الجيران".

بغداد اليوم _ متابعة

رجحت عضو اللجنة المالية النيابية، سهام العقيلي، لجوء حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى موازنة مرحلية شهرية، بسبب تداعيات أزمة هبوط اسعار النفط على البلاد.

وقالت سهام العقيلي، في تصريحات صحفية، إن "ا

بغداد اليوم _ بغداد

دعا رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، إلى ترسيخ التعاون عبر التحالف الثلاثي بين العراق ومصر والادرن.

وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن الاخير "استقبل اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

قال السفير الكندي في العراق، اولريك شانون، اليوم الخميس، إن الرؤية الإصلاحية لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ستكون فاعلة في تجاوز تحديات العراق.

وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكاظمي: استقرار المنطقة مرهون باستقرار العراق وسوريا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكاظمي: استقرار المنطقة مرهون باستقرار العراق وسوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).