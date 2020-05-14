سقوط جرحى بقصف استهدف قرية في ديالى

2020/05/14 | 20:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الخميس بسقوط جرحى جراء قصف بقذائف الهاون استهدف قرية في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين، يشتبه بأنهم من عناصر تنظيم داعش، أطلقوا ثلاث قذائف هاون على قرية زهرة في محافظة ديالى.

وأضاف المصدر أن 5 مدنيين أصيبوا بجروح جراء سقوط القذائف على القرية.

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