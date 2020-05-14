2020/05/14 | 20:06 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طه حسن

باحث أمني و سياسي في الشأن العراقي ..

توافق أغلب القوى السياسيه على منح الثقة لحكومة السيد الكاظمي ولو منقوصة العدد ، فهو قطعاً لا يعني إنها راضية تمام الرضى عنه ،

مواقف غير معلنة وقناعات لم تأتي من فراغ ، فالقبول بالكاظمي قد يكون إعترافا ظمنياً من الأحزاب الشيعيه عن عجزها في إدارة شوون ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة الكاظمي وسط أزمات على المحك .!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة الكاظمي وسط أزمات على المحك .!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).