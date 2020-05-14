إطالة فترة النزوح، ما هي تأثيراتها على الايزيدية؟

2020/05/14 | 20:09 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – استطلاع يعتبر المجتمع الايزيدي مجتمعا هاربا من الصراعات والحروب والنزاعات، وكان لها تأثيرات واضحة على المجتمع، فمعاناة النزوح زادت من سلبية آثار الإبادة وتركت هي الاخرى بصمتها على المجتمع النازح، فما هي هذه الآثار ومدى تاثيرها؟ يقول الاستاذ الجامعي “د.سعيد خديدا” في حديثه لــ “ايزيدي 24″ أن، ”النزوح وحده يؤثر على …

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