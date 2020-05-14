مسرور بارزاني: سنواصل الحوار مع الحكومة الاتحادية

2020/05/14 | 20:11 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني والقنصل الامريكي في اربيل ستيفن فيغن

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