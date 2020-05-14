إعفاء قائد شرطة ذي قار العميد ناصر الاسدي من منصبه وتكليف العميد حازم الوائلي

2020/05/14 | 20:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفاد مصدر محلي مطلع في محافظة ذي قار، مساء اليوم الخميس، بأنه تم إعفاء قائد شرطة محافظة ذي قار العميد ناصر الأسدي، من منصبه وتكليف بديلاً عنه.وقال المصدر لـ"كلكامش برس"، إن "أمراً وزارياً صدر اليوم من وزارة الداخلية يقضي بإعفاء قائد شرطة محافظة ذي قار العميد ناصر الاسدي، من منصبه وتكليف العميد حازم الوائلي بمهام قيادة الشرطة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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